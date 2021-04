Była gwiazdą serialu "Złotopolscy". Renata Gabryjelska całkowicie zmieniła ścieżkę kariery

- Przyjaźnie nastawiona do świata naiwnie myślałam, że wszyscy są dobrzy, nie widziałam żadnych podstępów, pułapek. Byłam nieodporna na zawiść, bo we mnie nigdy nie było złych emocji. Czasami wydaje nam się, że mamy świat u stóp, a w tym samym czasie spadamy. Często łatwo to przeoczyć.- mówiła aktorka w wywiadzie dla magazynu "Viva".