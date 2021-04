Wszechmocne. Produkuje słodycze, które zna cała Polska. W pandemii pomogła jej jedna rzecz

- Niesamowite przeżycie. Myślałam, że wiele w życiu przeszłam, ale to było wspaniałe dla całej mojej rodziny. Nie miałam świadomości, że to wpłynie tak pozytywnie na moje życie, na moje córki, na mojego partnera. Mieliśmy platformę do rozmowy nie tylko o firmie, skupiliśmy się na innych ludziach. Wywołało to u nas bardzo empatyczne podejście. Nie wszystko zostało pokazane, bo czas antenowy jest ograniczony. Dla mnie to było ogromne przeżycie. To, co się stało, było marzeniem!