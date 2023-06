Była gwiazdą telewizji. Pracę w TVP załatwił jej mąż

W pewnym momencie dołączyła też do redakcji "Pegaza", gdzie tworzyła felietony. Jak wspominał jednak w książce "Prywatna historia telewizji publicznej" wieloletni wydawca wspomnianego programu Tadeusz Pikulski, współpraca ze Śmiarowską nie należała do najłatwiejszych. Kobieta podobno nie potrafiła się zdecydować, które ujęcia wykorzystać w felietonie i często montaż jej materiałów przeciągał się do późnych godzin nocnych.