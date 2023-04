Była jedną z twarzy TVN-u. Tak dziś zarabia na życie

Z teatralnych desek na szklany ekran

Agnieszka Wróblewska urodziła się w 2 kwietnia 1972r. w Oświęcimiu. Na studia przeniosła się do Krakowa, gdzie uczęszczała do szkoły teatralnej. Trafiła też na deski Teatru Śląskiego w Katowicach, a później Teatru Starego w stolicy Małopolski. Pierwszy raz na ekranie pojawiła się w spektaklach Teatru Telewizji. Ale nie to przyniosło jej największą sławę.