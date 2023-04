Tak wyglądały w dniu ślubu. Wybieramy najpiękniejsze suknie polskich gwiazd

Niektóre z nich marzyły o sukni księżniczki jak z bajki. Inne zainspirowane portretem ślubnym babci, zapragnęły odtworzyć stylizację utrzymaną w duchu retro. Te, które na co dzień obcują z branżą fashion, wolały przemycić swoje zamiłowanie do mody. Były też takie, które obrały za cel podkreślenie indywidualności. Romantyczne, ekstrawaganckie, klasyczne, spektakularne, nowoczesne i wyrwane z przeszłości... Te najpiękniejsze kreacje ślubnie polskich gwiazd udowadniają, że nie istnieje jedna definicja idealnej sukni ślubnej. Jest ich co najmniej 20.