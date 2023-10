Była jego żoną przed związkiem z Bieniukiem. Rozstali się po roku

- Zawsze wiedziałam, że Jarek to ogromna miłość Ani. I czasami jak się zastanawialiśmy, dlaczego nie biorą ślubu. Ania mówiła: "Ja jednego męża już miałam, wiem, jak to smakuje, a my świetnie funkcjonujemy w wolnym związku". Mówiła też, że może kiedyś, gdy już przestanie grać, to się pobiorą. Byli naprawdę świetną parą - opowiadała siostra aktorki, Agnieszka Kubera w "Vivie!".