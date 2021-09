Była katechetką, wyrzucono ją z pracy. Wszystko przez wpis na Facebooku

Była katechetką, wyrzucono ją z pracy

Historia opisanej przez Alę zabawy została zescreenowana i wysłana do kurii. Kolejnego dnia katechetka otrzymała telefon od przełożonego, który nie tylko miał pretensje do samej zabawy w "Mszę Świętą", ale przede wszystkim przynależność do "chujowej" grupy. Ponadto przełożony kurii podkreślił, że jej zachowanie jest karygodne i nic jej nie tłumaczy. Dowiedziała się także, że przez tę sytuację może zostać odsunięta od uczestnictwa w komunii świętej dzieci, które przygotowywała do niej przez ostatni rok.