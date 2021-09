"To jakaś religijna krucjata". Rodzice oburzeni planem wycieczek szkolnych

- Do tematu mamy wrócić na kolejnym zebraniu, gdyż dzieci na wycieczkę pojadą dopiero wiosną. Jednak z rozmów z rodzicami już po zebraniu wnioskuję, że większość, podobnie jak ja, będzie chciała inny, niedofinansowany kierunek podróży dla dzieciaków – powiedziała i dodała: - Ja absolutnie się nie zgadzam. Uważam, że istnieją dużo ciekawsze miejsca niż Wadowice, szczególnie dla piętnastolatków. Oczywiście patrzę na to już nie jak na wycieczkę religijną, tylko choćby historyczną, ale mimo wszystko wolałabym, żeby pojechali do dawnych stolic Polski: Krakowa czy Gniezna, a nie do Wadowic tylko dlatego, że tam urodził się papież. Jest tylu innych ważnych Polaków – myślę, że można inaczej i na to będę jako rodzic naciskać – dodała.