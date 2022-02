Była molestowana podczas masażu. Policjant zapytał, co miała na sobie

"Więc nie miałam na sobie majtek. Pomyślałam, czy to była moja wina?" – powiedziała modelka w rozmowie z The Sun. Przyznała również, że wychodząc gdzieś sama, kilkakrotnie zastanawia się, co na siebie założyć. Nie chce zwracać uwagi mężczyzn, którzy często reagują wtedy gwizdaniem. "Nie chcę zwracać niepotrzebnej uwagi, ale tak naprawdę to nie jest mój problem. To jest problem mężczyzn. Jako kobiety możemy być pewne, że jeśli spódnica jest za krótka, to od razu przyciągnie uwagę" – dodała.