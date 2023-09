Była molestowana w szkole aktorskiej. "To jest jeszcze gdzieś we mnie"

"To było trudne doświadczenie"

Przypomnijmy, że Zuzanna Lit przyznała, że nieraz była świadkiem sytuacji, w których prowadzący zajęcia pod pretekstem "jak ma wyglądać dana scena" bez pozwolenia dotykał studentki. Ten sam profesor rzucał w stronę Lit komentarzami "nie udawaj takiej świętej", czy "gdyby nie moja żona, to bym cię brał". Inny prowadzący miał zmusić studentkę do tego, by się publicznie rozebrała.