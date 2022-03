Była nazywana "najgrubszą panną młodą". Teraz waży ponad połowę mniej niż w dniu ślubu

Lexi i Danny Reed to para, mieszkająca w stanie Indiana, która w 2015 roku po ośmiu latach związku stanęła na ślubnym kobiercu. Kobieta, mierząca się z nadwagą już od dzieciństwa, ważyła wtedy 220 kg, a jej ukochany 130 kg. Był to dla nich pewnego rodzaju punkt zwrotny, ponieważ to wtedy właśnie stwierdzili, że muszą schudnąć. Mówili, że czują się jak więźniowie we własnych ciałach, a najprostsze czynności sprawiały im dużą trudność. Główną motywacją było dla nich także pragnienie założenia rodziny.