Była nękana. Wyznała to na kilka dni przed śmiercią

Wokalistka bardzo się bała

Przyjaciel artystki powiedział w rozmowie z portalem "The Sun", że Sinead O’Connor była mocno zaniepokojona prześladowcami. "Czuła się bardzo niekomfortowo. Dopiero co rozpoczęła nowe życie w Londynie, ale stalker sprawił, że poczuła się niepewnie. Sinead powiedziała, że dostawała prezenty, które mogły pochodzić właśnie od tej osoby. To było niepokojące".