Była ofiarą Epsteina i Maxwell. Czy zeznania Sarah Ramsone pogrążą "pomocnicę diabła"?

Jeffrey Eppstein nie doczekał procesu, zmarł w więzieniu w tajemniczych okolicznościach. Kary nie uniknie za to jego pomocnica, Ghislaine Maxwell odpowiedzialna za werbowanie nastolatek, które potem były traktowane jak niewolnice seksualne. To, co działo się na prywatnej wyspie miliardera, jeży włos na głowie.