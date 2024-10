Uległa jego czarowi. Nie podejrzewała, jak złe ma zamiary

Aleksandra Popławska to jedna z gwiazd "Szadzi". Aktorka wciela się w postać komisarz, która natrafiła na ślad seryjnego mordercy. Choć, co podkreśliła w rozmowie z dziennikarką cozatydzien.tvn.pl, w prawdziwym życiu nie miała do czynienia z taką osobą, na własnej skórze doświadczyła obciążeń psychicznych, które były skutkami spotkania ze stalkerem oraz psychopatą.