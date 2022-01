Była polską królową lekkoatletyki. Po jej śmierci na jaw wyszły zaskakujące fakty

Zachwycona sukcesem innej gwiazdy sportu wróciła do kraju

17-letnia Stanisława myślała o wzięciu udziału w letnich igrzyskach olimpijskich, które odbywały się wówczas w Amsterdamie. Niestety Walasiewicz nie miała ani amerykańskiego obywatelstwa, ani ukończonych 21 lat. To właśnie w tym roku na olimpiadzie sukces odniosła Halina Konopacka. Wydarzenie było dla Stanisławy ogromną motywacją do tego, aby móc reprezentować Polskę w kolejnych zawodach. W 1929 roku Walasiewicz wróciła do kraju i dała popis swoich umiejętności w Poznaniu. PZLA rozpoznało u młodej Polki talent i złożyło jej wymarzoną propozycję. Stanisława została w Polsce i zaczęła trenować w Warszawie, gdzie dołączyła do klubu "Sokół-Grażyna".