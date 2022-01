Zadała farmaceutce nietypowe pytanie. Internauci ostrzegają, co to może oznaczać

Choć powszechnie wiadomo, że farmaceutki/ci otrzymują w aptekach wiele pytań, na które najczęściej znają odpowiedzi, to jedno zapadło jednej z nich szczególnie w pamięć. Swoim zdziwieniem podzieliła się z internautami poprzez filmik na TikToku, a zamiast typowych dla platformy, zabawnych komentarzy, otrzymała uwagi, co to mogło oznaczać.