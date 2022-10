Była pracownica hotelu poprosiła gości o jedno zachowanie. Rozpętała burzę

Pewna tiktokerka pokazała w mediach społecznościowych, co robi po każdej wizycie w pokoju hotelowym i zaapelowała do swoich obserwatorów, żeby robili tak samo. - Nic was to nie kosztuje, a zrobicie komuś dzień dobry - podkreśliła. Wyjaśniła też, że sama pracowała w hotelu, dlatego wie, że takie zachowanie jest bardzo pomocne.