Była pracownicą seksualną. "Mam koleżanki, które biorą 3000 zł za noc"

Dostałam powiadomienie o zajęciu konta przez komornika za mandaty sprzed lat na kwotę około 6 tys. zł. Byłam kompletnie spłukana. Pojechałam na miesiąc do pracy w winnicy we Francji. To był straszny czas, nie miałam tam za co żyć. Po powrocie chciałam rozłożyć dług na raty, okazało się, że to niemożliwe. Załamana, poszłam do przyjaciółki, która wyoutowała się (ujawniła - przyp. red.), że pracuje seksualnie. Decyzja zapadła od razu. Co ciekawe, wtedy przyszła też część wypłaty za pracę we Francji, więc nie musiałam się z nikim umawiać, ale byłam już na tyle zafascynowana tym pomysłem, że w to weszłam.