Była twarzą "Wiadomości". W taki sposób mówi teraz o TVP

Zapytana o to, czy chciałaby wrócić do telewizji, odpowiada: - Może i bym chciała, ale najpierw musiałabym zobaczyć, jak wyglądam w kamerze i czy sama siebie akceptuję w takiej wersji. Nigdy nie zapomnę tego, co mówił profesor Bardini. Jego zdaniem jeżeli ktoś nie jest pewny, czy nadaje się do pracy w telewizji, czy nie, to powinien zastanowić się nad tym, czy sam kupiłby bilet na siebie. Bo jeśli nie, to jest tyle różnych zawodów, że naprawdę nie trzeba występować przed kamerą.