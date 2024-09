Była wielką gwiazdą. Dziś żyje w biedzie

Elżbieta Dmoch przyszła na świat 29 września 1951 w Warszawie. Swoją karierę rozpoczęła już w latach 60. Prawdziwy przełom nastąpił w 1971 roku, kiedy to założyła zespół Dwa plus Jeden razem z Januszem Krukiem. Początkowo łączyła ich tylko praca, jednak po jakimś czasie pojawiło się pomiędzy nimi gorące uczucie.

Na początku ich związek był bardzo intensywny. Nie widzieli świata poza sobą. Przeprowadzili się na warszawską Sadybę, gdzie regularnie organizowali przyjęcia dla znajomych i przyjaciół. On był duszą towarzystwa, natomiast ona była nieśmiała i zamknięta w sobie.

Wokalistka starała się dostosować do potrzeb partnera, mimo że sama nie czuła się z tym najlepiej. Ich życie codzienne wypełnione było imprezami, trasami koncertowymi oraz nagraniami w studiu.

Pod koniec 2022 roku media zaczęły donosić o złym stanie zdrowia artystki, która przeszła m.in. COVID-19 i zapalenie płuc. Według doniesień "Super Expressu" Dmoch używała specjalnego balkonika do poruszania się , jednak przez dłuższy czas nie chciała przyjąć żadnej pomocy. Polska Fundacja Muzyczna poinformowała, że wokalistka mieszkała w nieremontowanym od lat 70. mieszkaniu, co dodatkowo komplikowało jej codzienne życie.

