Była z Wojewódzkim przez 5 lat. Mówi, dlaczego nie ma dzieci

- Co my mamy do zaoferowania temu pokoleniu, jak ja mogę wprowadzić młodą istotę w to życie? Oczywiście, marzy mi się odkrywanie nowego świata poprzez oczy dziecka, bo dziecko cię uczy (...). To jest oczywiście wielkie marzenie, ale do tego trzeba mieć odpowiedniego partnera i stworzyć takie środowisko, żeby to młode, delikatne, wrażliwe istnienie, które kompletnie zależy od ciebie, miało warunki do wzrostu, miało poczucie bezpieczeństwa i wszystko, czego potrzebuje do wzrastania - twierdzi Kaczoruk