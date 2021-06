Sąsiedzkie nieporozumienia w upalne dni. Baseny kością niezgody

Okazuje się, że upalne dni w mieście potrafią doprowadzić do "białej gorączki". I to dosłownie. Ludzie mieszkający w blokach czy kamienicach, chcąc ochłodzić sobie życie, wpadają na przeróżne pomysły. Często latem na tarasy, balkony czy do przyblokowych ogródków wystawiają miski i baseniki, organizują spotkania czy włączają głośno muzykę, a to bywa przyczyną licznych konfliktów międzysąsiedzkich.