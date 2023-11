Była żona znalazła stare zdjęcie Durczoka. Wrzuciła je do sieci

W 2017 roku drogi Marianny Dufek i Kamila Durczoka się rozeszły. Para, mimo że wspólnie wychowywała syna, postanowiła się rozstać. To właśnie ona była jedną z pierwszych osób, które zostały poinformowane o śmierci dziennikarza. Mimo że ich relacje nie należały do najlepszych, kobieta regularnie wspomina go w sieci. Tak też było i tym razem.