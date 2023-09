Była żoną znanego aktora. Nie każdy wie, kim są ich dzieci

Pierwsza miłość i pierwsze mażeństwo

Para poznała się na obozie studenckim Olsztynku. Ona była wtedy studentką warszawskiej szkoły teatralnej, a on instruktorem. Od razu wpadli sobie w oko, mimo tego, że aktor był starszy od Rowickiej o 14 lat. O Kalczyńskiego zabiegało wtedy sporo dziewczyn, dlatego młoda aktorka stwierdziła, że nie będzie ustawiać się po niego w kolejce. Kiedy wróciła do stolicy, starała się zapomnieć o poznanym mężczyźnie, jednak on nie mógł zapomnieć o niej.