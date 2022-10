Byli małżeństwem niemal idealnym. Kiedy zmarła, Krzysztof Daukszewicz wpadł w rozpacz

Po śmierci żony wpadł w rozpacz

Byli ze sobą bardzo szczęśliwi. Wszystko się zmieniło, kiedy Małgorzata Kreczmar usłyszała diagnozę. Lekarze odkryli u niej nowotwór płuc. - Były dni, że nie wytrzymywałem. Zamykałem się w domu i zapijałem - wspominał Krzysztof Daukszewicz. Kiedy w 2006 roku jego ukochana żona zmarła, wpadł w rozpacz. To syn Grzegorz był wówczas dla satyryka ogromnym wsparciem. Udało mu się pozbierać, chociaż pustka pozostała. - Kiedy patrzę wstecz, to wydaje mi się, że żyję jak w bajce. Tylko że sam ją sobie w znacznej mierze napisałem. Właściwie, gdyby nie choroba i śmierć Małgosi, to nie mógłbym mieć o nic pretensji do życia, nie miałbym prawa do jakichkolwiek narzekań - opowiedział w rozmowie z serwisem "Polska Times".