Byli małżeństwem przez 8 miesięcy. Rozwodzili się na oczach mediów

Płomienne uczucie zaprowadziło ich do ołtarza. 25 września 2010 aktor poślubił swoją ukochaną. Jednak, jak to często w życiu bywa, nic nie trwa wiecznie, a wszystko, co dobre, szybko się kończy. Po zaledwie 8 miesiącach małżeństwa Mateusz i Patrycja spotkali się w sądzie. Głośny rozwód ostatecznie zakończył ich krótką, lecz intensywną relację. Po latach aktor miał ubiegać się o unieważnienie małżeństwa z Krogulską.