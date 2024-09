Byli razem przez 4 lata. Ich małżeństwo zakończyło się skandalem

Charlie Sheen przyszedł na świat 3 września 1959 roku w Nowym Jorku. Jest synem aktora, Martina Sheena. Na małym ekranie zadebiutował już jako 8-latek. Mimo wielu znaczących i nagradzanych ról uchodzi za jednego z największych skandalistów w Hollywood.

Wywoływał skandal za skandalem

"Dwóch i pół", "Pluton" czy "Wall Street" to tylko kilka produkcji, w których wystąpił Charlie Sheen. W latach 80. uważano go za jednego z najlepiej rokujących młodych aktorów. Ze względu na problemy z narkotykami i prawem, przylgnęła do niego łatka skandalisty.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Aktor nigdy nie ukrywał, że ma słabość do kobiet. Spotykał się z Robin Wright, Kelly Preston, Ginger Lynn czy Brittany Ashland. Był trzykrotnie żonaty. Jego pierwsze małżeństwo z modelką Donną Pele rozpadło się już po roku. W 2002 ożenił się z Denise Richards, z którą doczekał się dwóch córek - Sam i Loli Rose. Aktorka od razu wiedziała, że Sheen jest "tym jedynym".

— Nie chciałam go odstraszyć, oświadczając mu od razu: jesteś moim przyszłym mężem — przyznawała Richards w wywiadach.

Mimo początkowej fascynacji, ich związek nie należał do udanych. Co chwilę się rozstawali, żeby zaraz do siebie wrócić. W 2006 roku krótko po narodzinach ich drugiej córki, Loli, Richards podjęła decyzję o rozwodzie. Nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłego partnera. Oskarżała go o niewierność, brutalność, agresję i uzależnienie od narkotyków. - Powiedziałam pozwanemu, że jeśli będzie kontynuował swoje groźby, to będę musiała powiedzieć prawdę o tym, co zrobił. Odpowiedział mi, że "nigdy nie pójdę do sądu, bo będę martwa". Dodał też, żebym cieszyła się rodzicami, "póki jeszcze są". Odebrałam to w ten sposób, że nie tylko zamierzał wyrządzić mi krzywdę, ale także wyrządzić krzywdę moim rodzicom" - czytamy w złożonych przez nią zeznaniach.

Aktor wszystkiemu zaprzeczył. Wyznał, że "nie byłby zdolny, aby grozić śmiercią swojej żonie".

Tworzą patchworkową rodzinę

Po rozwodzie ich relacje się poprawiły. Aktor kupił byłej żonie dom, aby zamieszkała w nim z ich dziećmi. Niedługo później związał się z Brooke Mueller. Doczekali się dwójki dzieci. Richards wyznała, że czasami się nimi zajmowała. - Wiem, że to nie wydaje się normalne, ale to nasza normalność. To małe dzieci, a ja kocham dzieci i jak powiedziałam: to bracia naszych córek, więc nie mogę odmówić - mówiła w rozmowie z "Access Hollywood".

Po kolejnym, głośnym rozwodzie (Mueller oskarżyła Sheena o przemoc domową) związał się z gwiazdą filmów dla dorosłych i wyrzucił Richards z kupionego dla niej domu.

Po latach udało im się dojść do porozumienia. W podcaście "Divorce Not Death" wyznała, że nie żałuje związku z aktorem.

- Nasz związek nie był dobry, to nie było udane małżeństwo. Myślę, że Charlie przyznałby mi rację. Ale wierzę w to, że los nas połączył, abyśmy mogli mieć nasze córki - oceniła.

Źródło: Plejada, Świat Seriali

