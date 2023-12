Sąsiadka napadła go w jego własnym domu. Sprawa trafiła do sądu

Charlie Sheen zaatakowany przez sąsiadkę

Amerykańskie media podały, że 20 grudnia w domu Charliego Sheena rozegrał się prawdziwy dramat. Do jego drzwi miała nieoczekiwanie zapukać sąsiadka, Electra Schrock. Kobieta podobno nie tylko wdarła się do jego rezydencji, ale również zerwała z niego koszulę i próbowała go udusić.