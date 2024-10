Były Aniołek VS na sesji. Pozuje w kabaretkach

Obecnie nadal prężnie działa w modelingu, co można wywnioskować z jej profilu na Instagramie. Ostatnio podzieliła się kulisami sesji zdjęciowej, a my zwróciliśmy uwagę na jedną ze stylizacji.

Rosie Huntington-Whiteley znana jest z minimalistycznego, sensualnego stylu . Lubi outfity z ciekawym twistem. Teraz stworzyła kolekcję ubrań dla nowojorskiej marki, co nie dziwi, ponieważ wiele kobiet inspiruje się jej garderobą.

Uwagę w tym looku przyciągają przede wszystkim kabaretki. Czyżby miały wrócić do mody? Niewykluczone, bowiem trendy zmieniają się jak w kalejdoskopie . W ostatnich sezonach rządziły rajstopy kolorowe (głównie ciemnoczerwone) oraz koronkowe. Ale ta tendencja może szybko ulec zmianie.

