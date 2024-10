Były koleżankami. Stalkerka oskarżała Santor o śmierć Jakubczak

Irena Santor wróciła pamięcią do lat 60. ubiegłego wieku, kiedy na jej oczach zginęła piosenkarka, 22-letnia Ludmiła Jakubczak. Był 15 listopada 1961 roku. Wokalistki wracały nocą z Łodzi do Warszawy, kiedy samochód wpadł w poślizg. Pojazdem kierował mąż Ludmiły, Jerzy Abratowski, znany kompozytor. Wypadku nie przeżyła Jakubczak.

- Chcieli go zlinczować, krzyczeli: "Morderco" - wspominał w filmie o zmarłej wokalistce Tadeusz Suchocki, cytowany przez "Vivę!".

Rozsiewano plotki, że mąż Jakubczak miał romans z Santor i to oni wspólnie zaplanowali śmierć 22-latki. Pewna kobieta zaczęła wręcz nachodzić Santor, oskarżając ją o zabójstwo. Sprawa miała finał na policji.

Irena Santor zgodziła się opowiedzieć o wypadku, w którym zginęła jej koleżanka Ludmiła Jakubczak, przywołując również to, co działo się po tragicznym zdarzeniu. W rozmowie z dziendobry.tvn.pl wyjawiła, że pewna dziewczyna obwiniała ją za śmierć wokalistki.

"Super Express" wspomina, że sprawa ze stalkerką trafiła do sądu, który nakazał kobiecie przeprosić Santor, a także zaprzestać rozpowszechniać plotek o wypadku. Oficjalnie powiedziano też, że romans Santor i Abratowskiego nigdy nie miał miejsca.

