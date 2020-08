Były król Hiszpanii Juan Carlos wyjedzie z kraju. Kim są jego wnuczki?

Były król Hiszpanii Juan Carlos zamieszany jest w aferę korupcyjną i choć w liście zapewnia syna króla Filipa VI, że przez 40 lat sprawowania władzy, chciał dla Hiszpanii tego, co najlepsze, Hiszpanie mają mu sporo do zarzucenia. Zdecydowanie nie jest dobrym wzorem do naśladowania dla wnuczki Eleonory, która w przyszłości przejmie tron.