Były mąż chciał jej pomóc. Niestety nałóg okazał się silniejszy

Wróżono jej oszałamiającą karierę. Niestety po rozstaniu z pierwszym mężem, Piotrem Polkiem, pogrążyła się w depresji. Szybko okazało się, że Hanna Polk zmaga się również z nałogiem alkoholowym. W kuluarach mówiło się, że to właśnie on był jednym z powodów jej rozstania z aktorem. 4 grudnia 2019 r. aktorka niespodziewanie zmarła. Wcześniej jednak straciła wszystko, na czym jej zależało.

Hanna Polk poznała swojego przyszłego męża, Piotra Polka, podczas studiów. Para bardzo szybko podjęła decyzję o ślubie. Niedługo potem para wyjechała w celach zarobkowych do Francji. On pracował jako stolarz, a ona była opiekunką do dzieci.