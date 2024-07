Cała w koronkach. W tej "nagiej" sukience wyglądała zjawiskowo

Jak co roku, przełom czerwca i lipca stoi w świecie wielkiej mody pod znakiem D&G, czyli duetu Dolce & Gabbana. Tym razem pokazy Alta Moda, Alta Sartoria i Alta Gioielleria odbyły się na Sardynii . Projektantom zależy bowiem na niepowtarzalnym klimacie miejsca, w którym prezentowane są nowe kolekcje.

Duet jak zawsze wsparła Alessandra Ambrosio , która na pokaz biżuterii (Alta Gioielleria) przyszła w "nagiej" sukience. W przypadku modelki był to niemalże pewnik. Były Aniołek Victoria’s Secret uwielbia bowiem ten gorący trend, dzięki któremu może wzbudzać sensację i eksponować zgrabne ciało .

"Nagie" sukienki nie wychodzą z mody. Nie da się ukryć, że to jeden z najdłużej utrzymujących się trendów ostatnich lat, który regularnie lansują największe światowe gwiazdy. Alessandra Ambrosio postawiła na "naked dress" wykonaną z czarnych koronek , które wręcz porażają zmysłowością. Wybrała krój syrenki i model na cienkich ramiączkach z wbudowanym stanikiem.

Dodatkiem do wieczorowej sukni były długie, koronkowe rękawiczki oraz równie zdobna chustka na głowę. Wszystkie te elementy tworzyły niezwykle spójną i odważną całość. Uzupełnieniem looku były wiszące kolczyki oraz naszyjnik – biżuteria z motywem krzyża . Duet Dolce & Gabbana słynie z religijnych inspiracji, a bogato zdobione krzyże stały się wręcz ich znakiem rozpoznawczym.

