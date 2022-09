Całujesz kota w pyszczek? Narażasz się na niebezpieczeństwo

Każdy kociarz zgodzi się z tym, że dzień bez buziaka od kota, to dzień stracony. Kocie czułości mogą być jednak nie do końca dobre dla naszego zdrowia. Potwierdzają to naukowcy i lekarze. Do tego zdarza się, że właściciele kotów całują swoje pupile na siłę, nie zważając na ich komfort.