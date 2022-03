Kot Stepan znowu ma kłopoty. Jego właścicielka ostrzega przed oszustami

Kot Stepan podbił serca internautów

Jeżeli jesteśmy użytkownikami TikToka, z pewnością natknęliśmy się na przynajmniej jeden filmik z kotem o ujmującym wyrazie pyszczka. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, Anna postanowiła wykorzystać zasięgi, aby pokazać co naprawdę dzieje się w jej ojczystym kraju. Kiedy jednak sytuacja w Charkowie stała się jeszcze bardziej poważna, zdecydowała się na wyjazd za granicę. Najpierw dotarła do Polski, gdzie pomogła jej World Influencers and Bloggers Association z Monako. Dzięki zaangażowaniu organizacji przedostała się wraz ze Stepanem do Francji, gdzie znalazła bezpieczne schronienie.