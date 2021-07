Cameron Herrin został skazany na 24 lata więzienia. Dlaczego internauci stają w jego obronie?

W przypadku odbioru społecznego Herrina mamy prawdopodobnie do czynienia z tzw. "efektem aureoli". W psychologii tłumaczy się go w następujący sposób: "tendencja do automatycznego, pozytywnego (efekt Galatei, efekt nimbu, anielski efekt halo) lub negatywnego (efekt Golema, szatański efekt halo), przypisywania cech osobowościowych na podstawie pierwszego wrażenia"