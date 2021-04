Camilla Parker Bowles i jej pierwszy mąż. Przez długie lata tkwili w nieszczęśliwym związku

W latach 60. Camilla Rosemary Shand poznała Andrew Parker Bowles. Mężczyzna był królewskim brygadzistą, co jej bardzo imponowało. Para zaczęła się spotykać, ale ich relacja była burzliwa. Andrew nie potrafił pozostać wierny swojej wybrance i kilkakrotnie doszło do rozstania.

W międzyczasie Camilla poznała księcia Karola i zaczęła nawiązywać z nim coraz bliższą relację. Fakt był tajemnicą. W pewnym momencie doszło do absurdalnej sytuacji - Camilla flirtowała z Karolem, a Andrew z księżniczką Anną, siostrą Karola.

Toksyczna relacja

Camilla czuła się źle z powodu zdrad partnera, ale jednocześnie imponowała jej jego siła, męskość i niedostępność. W 1973 roku pobrali się. Para doczekała się dwójki dzieci, ale mimo faktu założenia rodziny, mężczyzna nie potrafi dochować wierności żonie. Camilla długo łudziła się, że coś zmieni się na lepsze, ale jednocześnie cały czas utrzymywała bliską relację z Karolem, który od początku nie ukrywał, że to właśnie ona jest miłością jego życia.

Z kolei Camilla mogła bardziej swobodnie spotykać się z księciem Karolem. 10 lutego 2005 podano do publicznej wiadomości, że książę Karol i Kamila Parker Bowles zamierzają się pobrać, a ślub nastąpi 8 kwietnia. Uroczystość przełożono o jeden dzień ze względu na pogrzeb Jana Pawła II.

Camilla miała prawo do tytułu księżnej Walii, ale nie przyjęła go ze względu na fakt, że kojarzy się on wielu osobom z Dianą Spencer, pierwszą żoną Karola. Ponadto ustalono, że o objęciu tronu przez Karola, Camilla nie zostanie królową, otrzyma tylko tytuł księżnej-małżonki.