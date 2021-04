Książę Karol i księżna Camilla obchodzą 16. rocznicę ślubu. Pokazali zdjęcie

Przebojowa i dużo bardziej doświadczona od księżnej Diany Camilla była pierwszą i (jak twierdzi wielu) jedyną miłością księcia Karola. Para poznała się w 1970 roku podczas meczu polo. Zaiskrzyło od razu i zakochani zaczęli się spotykać, co nie przypadło do gustu królowej Elżbiecie.

Nieoczekiwane rozstanie

Głównym powodem odrzucenia przez rodzinę królewską był fakt, że Camilla była wcześniej w związkach – otwarcie mówiono, że nie jest dziewicą. Co więcej, gdy poznała Karola, spotykała się ze swoim przyszłym mężem – Andrew Parker Bowlesem.

Do oficjalnego rozstania kochanków doszło w 1973 roku, gdy książę wyjechał na Karaiby. Nie zdecydował się wcześniej na oświadczyny, nie powiedział również Camilli, by na niego poczekała. Jeszcze w tym samym roku kobieta stanęła na ślubnym kobiercu, a w lutym 1975 roku na świat przyszło jej pierwsze dziecko. Karol został jego ojcem chrzestnym.

Wieloletni romans

Relacja Parker-Bowles i księcia właściwie nigdy nie zakończyła się oficjalnie – przez lata jeździli razem na polowania i spędzali wspólnie czas w posiadłości Highgrove. Gdy na jaw wyszły zdrady męża Camilli, doszło do wznowienia romansu.

W słynnym wywiadzie z 1995 roku księżna Diana zdecydowała się na mocne słowa. "Ale my zawsze byliśmy w tym związku we troje" – oceniła gorzko swoje małżeństwo. Od tego czasu Camilla zyskała łatkę bezlitosnej kochanki i stała się w mediach czarnym charakterem. Sytuację pogorszyły nagrania intymnych rozmów kochanków, które ujrzały światło dzienne. Królowa nie mogła już udawać, że wszystko jest w porządku.

Ostatecznie, 9 kwietnia 2009 roku Karol i Camilla stanęli na ślubnym kobiercu. Z czasem wizerunek Parker-Bowles zaczął się ocieplać – dziś bierze udział we wszystkich uroczystościach rodzinnych. I choć w lutym 2020 roku plotkowano o kryzysie w związku pary, wszystko wskazuje na to, że ich wieloletnie uczucie trwa nadal.

Krzysztof Krawczyk przeżył wiele lat ze swoją żoną. Była miłością jego życia

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!