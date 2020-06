Cara Delevingne mówi o panseksualizmie. "Zakochuję się w osobie"

Modelka przyznała, że zawsze pozostanie panseksualna.Delevingne pamięta dorastanie w staromodnej angielskiej rodzinie i wspomina, że był to okres w jej życiu, kiedy nie chciała się przyznać kim jest. – Myślę, że wynikało to z faktu, że po prostu nie chciałam przyznać się do tego, kim jestem. Nie chciałam denerwować mojej rodziny. Byłam głęboko nieszczęśliwa i przygnębiona. Kiedy nie akceptujesz części siebie lub nie kochasz siebie, to tak, jakby cię tam prawie nie było – wyznała. Gwiazda filmu "Paper Towns" do dziś pamięta strach przed ujawnieniem, że pociągają ją kobiety.