Carolyn Bessette Kennedy zginęła 21 lat temu. Dziś sprzedają jej sukienkę

Rodzina Kennedych nie przestaje interesować Amerykanów. Społeczeństwo, a na pewno jego znaczna część, wierzy w klątwę, która rzekomo zawisła nad nimi w chwili, gdy senior rodu kazał zrobić lobotomię nadpobudliwej córce. Potem co jakiś czas słyszano o kolejnych przykrych zrządzeniach losu dotykających Kennedych.

Tysiące osób wierzą, że ofiarą klątwy był John F. Kennedy zastrzelony w Dallas na oczach tłumu. Wszyscy pamiętają jego żonę Jackie, która opuszczała Air Force One w poplamionej krwią garsonce. Nie mniejsze poruszenie po wielu latach wywołała śmierć jej syna "John Johna". Redaktor naczelny magazynu "George", obwołany "amerykańskim księciem", stracił panowanie nad maszyną, którą leciał nocą wraz z żoną i szwagierką. Cała trójka zginęła.

Związek JFK Jr. z pracownicą Calvina Kleina był medialnym samograjem. Dziennikarze i paparazzi nie dawali zakochanym spokoju. Carolyn Bessette nie dawała sobie z tym rady, często wprost okazując niezadowolenie na widok wymierzonych w nią obiektywów aparatów. Relacja z Kennedym była wystarczająca skomplikowana – oboje mieli silne charaktery i często dochodziło między nimi do spięć, ale bez wątpienia bardzo się kochali.

20 lat po ich nagłej śmierci pojawiają się osoby sugerujące, że gdyby żyli, pewnie byliby dawno po rozwodzie. Bliscy i przyjaciele pary zdecydowanie temu zaprzeczają, ale, tak czy inaczej, wciąż znajdują się powody, dla których wspomina się Kennedych. Teraz fani Carolyn informują, że jedwabna mała czarna od Prady, w której często pojawiała się publicznie, została wystawiona na sprzedaż. Wyjątkowa kreacja kosztuje dokładnie 999 dolarów, czyli ok. 3,8 tys. złotych. I to zastanawia niektórych wielbicieli Carolyn. Mają duże wątpliwości, że sukienka w ogóle do niej należała. Wystawiający przekonuje jednak, iż rzeczywiście tak było.