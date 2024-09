Cel – gładka i promienna cera każdego dnia

Choć przepis ten jest prosty, diabeł – jak zwykle – tkwi w szczegółach. "Odpowiednia" pielęgnacja nie jest wcale taka prosta do znalezienia, a mnogość produktów na drogeryjnych półkach i kuszących haseł marketingowych wcale tego nie ułatwiają. Na szczęście są składniki, na których zawsze można polegać i które odnajdą się w pielęgnacji zarówno skór suchych, jak i tłustych, tych młodszych i tych bardziej dojrzałych.

Twoi przyjaciele – antyoksydanty

Antyoksydacja to jeden z filarów codziennej dbałości o kondycję i młody wygląd skóry. W największym skrócie oznacza ona walkę z niekorzystnym działaniem wolnych rodników, które każdego dnia atakują naszą skórę. Wolne rodniki to nic innego, jak "dziurawe" atomy tlenu, które szukają dla siebie w organizmie "uzupełnienia" i tym samym przyspieszają niekorzystne dla nas procesy, takie jak starzenie się skóry, np. poprzez osłabianie jej bariery hydrolipidowej czy uszkadzanie syntezy kolagenu w skórze. "Zdrowe" atomy posiadają parzystą liczbę elektronów, ale na skutek różnych czynników może się to zmienić i doprowadzić do powstania właśnie atomów "dziurawych". Do głównych winowajców w tym zakresie należy palenie papierosów, wdychanie zanieczyszczonego powietrza, nadmierna ekspozycja na promieniowanie słoneczne czy długotrwały stres lub źle zbilansowana dieta.

Niestety, nie na wszystkie te czynniki mamy wpływ (choć rzucenie palenia i uczciwe stosowanie filtrów SPF nie zaszkodzą!), ale na pomoc pędzą antyoksydanty, czyli składniki kosmetyczne będące prawdziwymi pogromcami wolnych rodników i przeciwdziałające ich niszczycielskiemu działaniu. Do najbardziej znanych zaliczamy:

witaminę C – najczęściej spotykany składnik antyoksydacyjny w kosmetyce, silny antyoksydant, który posiada także silne właściwości rozjaśniające przebarwienia i wyrównujące koloryt skóry;

witaminę E – bardzo często występuje razem z witaminą C w produktach antyoksydacyjnych, z uwagi na bardzo podobne właściwości związane z ochroną przed stresem oksydacyjnym oraz rozjaśnianiem przebarwień;

kwas ferulowy – razem z witaminami C i E tworzy "złote trio" antyoksydacji, podbijając ich działanie i stabilizując witaminę C (zwłaszcza w jej czystej formie kwasu askorbinowego);

koenzym Q10 – nie tylko "wymiata" wolne rodniki, ale wykazuje też działanie wygładzające powierzchnię skóry, stymulując ją do produkcji kolagenu i elastyny. Dodatkowo posiada zdolność regeneracji utlenionej formy witaminy E, przedłużając tym samym jej antyoksydacyjne działanie.

Resweratrol – nowe oblicze antyoksydacji

Do grona tych uznanych i skutecznych składników należy też resweratrol – naturalny polifenol pozyskiwany, m.in. z winorośli. To nie tylko dobra alternatywa np. dla cer nielubiących się z witaminą C czy E (bo są i takie!), ale też składnik, którym warto się zainteresować dla niego samego.

W świecie antyoksydacji i anti-agingu to substancja odkryta stosunkowo niedawno, ale jej właściwości i bardzo silne działanie przeciwutleniające czynią z niej prawdziwego "zawodnika wagi ciężkiej". Należy on do grupy fitoestrogenów, czyli substancji pochodzenia roślinnego, które działają podobnie do hormonów młodości. Jego stosowanie ma korzystny wpływ na cały organizm człowieka, jednak tym, co wybija się na pierwszy plan, są jego wyjątkowe właściwości kosmetyczne i efekty regularnego stosowania na skórze.

Przede wszystkim zmniejsza on skutki starzenia się skóry – szczególnie te, których nie widać na pierwszy rzut oka. Bo chociaż składników anti-aging szukamy głównie w okolicach 40. urodzin, to biologicznie nasza skóra zaczyna starzeć się już po 25. roku życia. Wtedy rozpoczyna się proces obniżania się poziomu naturalnie występującego w niej kwasu hialuronowego oraz zmniejszenie produkcji kolagenu i elastyny. Ten czas to dobry moment na działania prewencyjne i wdrożenie preparatów antyoksydacyjnych, przeciwsłonecznych oraz o działaniu rozjaśniającym przebarwienia. Wraz z upływem czasu mamy mniejsze możliwości zapobiegania i należy skupić się na reagowaniu i działaniu w kierunku niepogorszenia stanu cery, ale de facto oznacza to także fotoprotekcję, antyoksydację i redukcję przebarwień (oraz zahamowanie procesu pojawiania się nowych).

Jak w tym procesie wypada resweratrol? A bardzo dobrze! Szerokie spectrum jego działania pozwala na kompleksowe zadbanie o potrzeby skóry w każdym wieku. Nie tylko usuwa wolne rodniki, ale też podnosi poziom innych przeciwutleniaczy i aktywuje sirtuiny (enzymy młodości, które mają kluczowe znaczenie dla procesów naprawczych zachodzących w skórze). Dodatkowo chroni włókna kolagenu i elastyny przed degradacją, co sprzyja utrzymaniu jędrności i elastyczności skóry, poprawia jej nawilżenie i pomaga w poprawie jej kolorytu (działa jak inhibitor tyrozynanzy – enzymu odpowiedzialnego za powstawanie przebarwień na skórze). A jakby tego było mało – łagodzi podrażnienia.

Co jeszcze jest istotne – pod kątem pielęgnacyjnym – resweratrol dobrze komponuje się z innymi składnikami aktywnymi. Podbija on działanie antyoksydacyjne witamin C i E, wygładzająco-korygujące kwasu glikolowego, nawilżające kwasu hialuronowego czy przeciwstarzeniowe retinolu.

Krótko mówiąc – jest to składnik, którego potrzebujesz w swojej rutynie pielęgnacyjnej, a który znajdziesz w kosmetykach z linii RESVERATROL marki AVA. W jej skład wchodzą 4 preparaty do twarzy, krem do rąk oraz serum do szyi, dekoltu i ciała (tak, tak, skóra nie kończy się na brodzie i należy o nią dbać wszędzie). Marka wykorzystała w nich resweratrol w formie mikrokapsułek, co gwarantuje wysoką stabilność tego składnika (zostało to potwierdzone badaniami stabilności tego surowca w masie każdego produktu z serii).

W zależności od potrzeb cery i twojego schematu pielęgnacyjnego możesz włączyć kosmetyki AVA na dowolnym jego etapie (pamiętając jedynie, że rano konieczne jest zastosowanie fotoprotekcji jako ostatniego kroku).

Krem z kompleksem Coffee Up to połączenie głównego składnika z ekstraktem oraz olejem z kawy, dzięki czemu pobudza mikrokrążenie w skórze, podkręcając efekt odświeżenia i blasku. Regeneracyjno-nawilżający krem z kompleksem Vine Essence pomaga w zadbaniu o gładkość, jędrność oraz rewitalizację skóry, a resweratrol jest w nim wsparty kompleksem Vine Essence o silnym działaniu naprawczym. Do delikatnej i podatnej na pierwsze oznaki starzenia skóry pod oczami przeznaczony jest przeciwzmarszczkowy eliksir Formuła W-O-W. Lekka, ale bogata w oleje emulsyjna forma produktu wzbogacona jest o koktajl polifenoli i pobudzający ekstrakt z kawy, co korzystnie wpływa na jej zdolność do zmniejszania opuchlizny i cieni pod oczami. Jeśli zaś swoje składniki aktywne wolisz w lżejszych formułach, zainteresuje cię na pewno żelowe serum do twarzy Efekt gładkiej skóry. Moc resweratrolu łączy się w nim z kolejnym naturalnym antyoksydantem, czyli ekstraktem z zielonej herbaty, a całość uzupełnia regeneracyjny olej z pestek winogron. Z kolei w serum do szyi, dekoltu ciała i kremie do rąk składnik ten połączony jest z roślinnymi masłami i olejami, co poprawia elastyczność i gładkość skóry na obszarach, na których je zastosujemy.

Wszystkie produkty z tej niezwykłej linii dostępne są w drogeriach HEBE, na hebe.pl oraz na https://ava-kosmetyki.pl/

