Cera tłusta: dlaczego warto stosować krem nawilżający przy tym typie skóry?

Cera tłusta ma skłonność do produkcji nadmiaru sebum. Wiele osób tkwi w błędnym przekonaniu, że ze względu na swoją charakterystykę nie potrzebuje ona częstego nawilżania, jednak jest to podstawowy błąd pielęgnacyjny, który często pogłębia problemy tego typu skóry. Dlaczego warto ją regularnie nawilżać, jak robić to właściwie i co może świadczyć o jej przesuszeniu? Czytaj dalej, a wszystkiego się dowiesz!