Cezary Pazura: Córki trzeba rozpieszczać, bo inaczej...

Później cieniem na Pazurze kładły się kłopoty Weroniki z prawem. Oboje podkreślali, że rozeszli się w dobrych relacjach, jednak później, choć oboje ułożyli sobie życie, te relacje zdecydowanie się pogorszyły. Teraz nie mają kontaktu, jednak co jakiś czas wbijają sobie nawzajem szpilę z pomocą mediów.

Pazura w wywiadzie dla "Twojego Stylu" opowiedział, co w jego życiu zmieniło się w związku z tym, że poznał swoją obecną żonę Edytę. O 26 lat młodsza partnerka, zgodnie z deklaracjami aktora, odmłodziła i jego.

Pazura w rozmowie z magazynem opowiedział o filozofii, którą kieruje się traktując córki, a którą przekazał mu kolega. Zdaniem aktora, dziewczynki należy rozpieszczać, bo rozpieszczona córka będzie mieć też wymagania wobec swojego przyszłego partnera. Będzie szukała takiego, który także będzie ją rozpieszczał i jeśli takiego znajdzie, to będzie jej w życiu dobrze.

- Jeśli noga ci się podwinie i najbliższa osoba zamiast cię z tego wyciągać, zacznie ganić, to nie jest dobrze. Nawet jeśli wiem, że zrobiła wszystkie błędy świata i się przez to wplątała w kłopoty, muszę jej pomóc, nie pogrążać. Mnie to kiedyś spotkało – czułem, że tonę, wystawiałem rękę, żeby ktoś pomógł, a dostałem kopniaka - wspomina Pazura.