Zrzekła się obywatelstwa. Mówi, kim czuje się po wielu latach w Polsce

Weronika Marczuk jest w Polsce znana jako osobowość telewizyjna i była żona Cezarego Pazury. Choć z wykształcenia jest prawniczką, widzowie kojarzą ją przede wszystkim z udziału w programie "You Can Dance", w którym była jurorką.

Mało kto wie, że mimo ukraińskiego pochodzenia, Marczuk nie ma obywatelstwa tego kraju. Od wielu lat mieszka w Polsce, ponieważ to właśnie tu ukończyła studia i rozpoczęła pracę. Z racji tego, że w Ukrainie nie można mieć podwójnego obywatelstwa, posiada tylko polskie - ukraińskiego musiała się zrzec.

Weronika Marczuk i Cezary Pazura byli małżeństwem od 1995 do 2007 roku. O ich nagłym rozstaniu i rozwodzie mówiła cała Polska. Choć każde z nich poszło ostatecznie w swoją stronę, wtedy nie brakowało emocji.

Finansowo pomogli jej znajomi. Ostatecznie została oczyszczona z zarzutu przez prokuraturę. Jedną z osób, które wspierały ją w tym trudnym czasie, był Michał Piróg, kolega z programu "You Can Dance". W 2020 roku Tomasz Kaczmarek publicznie przeprosił ją na łamach Onetu.

- Było mi bardzo przykro i bardzo źle. Kilka lat nie mogłam dojść do siebie, ale kiedy wszystko minęło i zrozumiałam cały ten mechanizm, szczerze uważam, że on jest jeszcze większą ofiarą ostatecznie - stwierdziła w rozmowie z Moniką Richardson.

Przyjechała z Ukrainy. Mówi, co jej rodacy myślą o Polsce

Przyjechała z Ukrainy. Mówi, co jej rodacy myślą o Polsce

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!