Cezary Pazura odpoczywa w Dubaju. Widać, że humor mu dopisuje

Cezary Pazura wypoczywa wraz z rodziną na wakacjach w Dubaju. Na swoim profilu na Instagramie opublikował filmik na tle imponującej infrastruktury. Jednak to nie o widoki chodziło w nagraniu.

Cezary Pazura to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. W ostatnim czasie jednak zwolnił tempo i więcej czasu poświęca rodzinie i najbliższym. Rodzina Pazury szczególnie bardzo ukochała sobie podróże. Na ich profilach w mediach społecznościowych roi się od pięknych zdjęć z wyjazdów. W ostatnim czasie wiele emocji wywołało wyznanie żony aktora, która opisała swoją podróż z dziećmi samolotem . Internauci byli pod wrażeniem organizacji i opanowania blogerki.

Cezary Pazura o Dubaju

Nowy rok Pazurowie rozpoczęli od wycieczki do Dubaju. Na profilu na Instagramie Cezarego Pazury pojawiło się nagranie z pięknymi widokami. Na filmiku aktor opowiedział o rozmowie, która podsłuchał. "A mówią, że kryzys w Dubaju. Dzisiaj słyszeliśmy z żoną taki tekst, dwie tutejsze panie rozmawiają, mówią: ' taka bieda, proszę pani, taka bieda. Nie ma co do thermomixa włożyć'. "Głęboka myśl 'dubajska'"- napisał w opisie pod filmikiem.