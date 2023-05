Cezary Pazura się wygadał. Wiadomo, jak żyje z teściową

Cezary Pazura odegra jedną z ról w nowym serialu Polsatu. "Teściowie", jak sam tytuł wskazuje, opowiada o rodzinnych perypetiach. Aktor przyznał, że ta konkretna serialowa opowieść wyjątkowo przypadła mu do gustu. Wyzwanie związane z nową rolą przyniosło mu dużo radości. Luźno nawiązując do produkcji, Pazura powiedział też kilka słów o swojej żonie Edycie.

"Fakt" postanowił skorzystać z okazji podpytać Pazurę o to, jak widzi swą żonę w przyszłości. Pytanie nawiązywało do samego serialu "Teściowie". Aktor otworzył się przed dziennikarzem.

Z dalszej części wypowiedzi dowiedzieliśmy się, po kim Edyta Pazura odziedziczyła poszczególne cechy swojej osobowości. Pazura stwierdził, że wpłyną one na to, jaką teściową w przyszłości będzie Edyta.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!