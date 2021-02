Cezary Pazura wręczył żonie intymny prezent. Edyta się zawstydziła

W walentynkowy poranek Edyta i Cezary Pazurowie zasiedli na kanapie w "Dzień dobry TVN", bo opowiedzieć o swojej miłości. Już na samym początku rozmowy wygadali się, co wręczyli sobie w prezencie z okazji święta zakochanych. Choć żona aktorka nieco krępowała się powiedzieć o tym publicznie, to jej mąż z radością pociągnął ją za język.

- Otworzyłam rano przez przypadek paczkę i okazało się, że to jest mój prezent na Walentynki - powiedziała Edyta w programie na żywo. Wtedy wtrącił się Cezary - Chciałem go wręczyć, bo to był prezent ode mnie. Czy możemy powiedzieć, co to było? - zapytał retorycznie Pazura, śmiejąc się pod nosem i jednocześnie spoglądając na ukochaną.