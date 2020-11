Cezary Żak z żoną Katarzyną drżą o córkę. Młodsza pociecha walczy z koronawirusem

Cezary i Katarzyna Żakowie mają powody do dumy i niepokoju. Jedna z ich córek ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, a obecnie odbywa staż podyplomowy na internie i pediatrii. Jednak w tym ciężkim czasie pandemii potrzebna jest pomoc wszystkich medyków, dlatego Zuzanna Żak zajmuje się obecnie walką na pierwszej linii frontu z koronawirusem .

Zuzanna Żak nie poszła w ślady rodziców

- Zapowiedziała im, by nie wychodzili z domu, gdy nie ma potrzeby. To ona będzie przywoziła im zakupy. I tak robi, wyręcza ich w wielu obowiązkach. Ich priorytetowe zadanie to dbanie o zdrowie – dodała w komentarzu "Na Żywo" znajoma z kręgu rodziny aktorów.