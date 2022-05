Channing Tatuum ma sobowtóra! Bliźniak aktora podbija Instagram

Sobowtóry są wśród nas! Przekonać się o tym mogą nawet gwiazdy. Will Parfitt mieszka w Australii i do złudzenia przypomina znanego aktora. Aż trudno uwierzyć, że nie są ze sobą spokrewnieni. Will coraz chętniej publikuje nagrania w sieci, które pokazują, czym zajmuje się na co dzień.