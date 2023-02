Chcą odejść po cichu. Quiet quitting w związkach to już prawdziwa plaga

- Trwało to tygodniami, a ja coraz rzadziej przyjeżdżałam do chłopaka. Rozmawialiśmy, ale nie byłam tak zaangażowana. Dystansowałam się, nie mówiłam o swoich uczuciach. Kiedy się spotykaliśmy, godziłam się na seks, ale stał się on nijaki. Traktowałam to jako coś "do odbębnienia". W pewnym momencie on zauważył zmianę w moim zachowaniu - dodaje Agata.